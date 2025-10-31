Vídeo. Abóboras de Lego levam magia de Halloween ao Legoland Windsor

Na Legoland Windsor, mais de 500 abóboras verdadeiras ladeiam nove modelos em Lego, construídos com mais de 44 000 peças e com pouco mais de 100 quilos.
Cada um exigiu horas de trabalho minucioso para moldar abóboras curvas a partir de peças quadradas. A mostra colorida integra as celebrações anuais de Halloween do parque, com espetáculos temáticos, decorações e diversão em família.
Para visitantes de todas as idades, é um lembrete lúdico de que o Halloween celebra a criatividade, a imaginação e um pouco de magia.