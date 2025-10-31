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Brick or Treat: Legoland Windsor revela campo de abóboras em LEGO com 45.000 peças
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Vídeo. Abóboras de Lego levam magia de Halloween ao Legoland Windsor

Últimas notícias:

À primeira vista, parece uma plantação de abóboras comum. Mas, entre as abóboras verdadeiras, há outras feitas inteiramente de blocos de Lego.

Na Legoland Windsor, mais de 500 abóboras verdadeiras ladeiam nove modelos em Lego, construídos com mais de 44 000 peças e com pouco mais de 100 quilos.

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Cada um exigiu horas de trabalho minucioso para moldar abóboras curvas a partir de peças quadradas. A mostra colorida integra as celebrações anuais de Halloween do parque, com espetáculos temáticos, decorações e diversão em família.

Para visitantes de todas as idades, é um lembrete lúdico de que o Halloween celebra a criatividade, a imaginação e um pouco de magia.

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