Vídeo. Renée Zellweger inaugura nova estátua de Bridget Jones em Londres

Renée Zellweger visitou Londres na segunda-feira para inaugurar uma nova estátua de bronze de Bridget Jones, a personagem que interpretou em quatro filmes.
Inspirada na criação de Helen Fielding, a estátua ergue-se agora em Leicester Square, integrada no percurso Scenes in the Square, ao lado de figuras como Harry Potter, Batman e Mary Poppins.
Fielding marcou presença no evento com os atores Sally Phillips, Leo Woodall, Chiwetel Ejiofor e o realizador Michael Morris. Zellweger disse que ainda não tinha observado a escultura com atenção, mas que, à primeira vista, “parece bastante bonita”.