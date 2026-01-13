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Estados Unidos: Eclodem protestos em Minneapolis após agentes da imigração usarem gás lacrimogéneo junto ao local onde Renee Good foi morta por um agente da polícia
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Vídeo. EUA: Protestos continuam em Minnesota após tiroteio mortal por autoridades de imigração

Últimas notícias:

Após um fim de semana de protestos pela morte a tiro de Renee Good, a 7 de janeiro, por um agente da imigração em Minneapolis, algumas escolas do Minnesota fizeram greve às aulas em protesto

Centenas de alunos abandonaram as aulas em protesto na segunda-feira à tarde na Roosevelt High School, em Minneapolis, onde há menos de uma semana agentes federais usaram gás lacrimogéneo contra estudantes e docentes.

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Os alunos planearam um percurso de duas milhas a partir da escola e marcharam com cartazes, com palavras de ordem que iam de "Tirem as mãos da minha escola" e "Fora o ICE" a "Bem-vindos a Panem", uma referência à sociedade distópica da série juvenil Os Jogos da Fome.

"O que queremos? Fora o ICE! Quando o queremos? Agora!", entoaram.

Adultos vestiram coletes refletores para abrir caminho no trânsito aos estudantes.

Muitos pais apareceram para apoiar, alguns com material da Roosevelt dos seus tempos de secundário.

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