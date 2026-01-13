Vídeo. EUA: Protestos continuam em Minnesota após tiroteio mortal por autoridades de imigração

Centenas de alunos abandonaram as aulas em protesto na segunda-feira à tarde na Roosevelt High School, em Minneapolis, onde há menos de uma semana agentes federais usaram gás lacrimogéneo contra estudantes e docentes.
Os alunos planearam um percurso de duas milhas a partir da escola e marcharam com cartazes, com palavras de ordem que iam de "Tirem as mãos da minha escola" e "Fora o ICE" a "Bem-vindos a Panem", uma referência à sociedade distópica da série juvenil Os Jogos da Fome.
"O que queremos? Fora o ICE! Quando o queremos? Agora!", entoaram.
Adultos vestiram coletes refletores para abrir caminho no trânsito aos estudantes.
Muitos pais apareceram para apoiar, alguns com material da Roosevelt dos seus tempos de secundário.