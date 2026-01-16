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Ursos da Berlinale da 76.ª edição
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Vídeo. Alemanha funde ursos para a 76.ª Berlinale com técnicas tradicionais de fundição em bronze

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A Berlinale, festival de cinema de Berlim, prepara os icónicos troféus de urso numa pequena fundição em Charlottenburg, Berlim, onde são fabricados há décadas.

A diretora do festival, Tricia Tuttle, visitou a fundição numa altura em que os trabalhos prosseguiam, na preparação para a 76.ª edição do Festival Internacional de Cinema de Berlim, que decorre de 12 a 22 de fevereiro.

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A oficina produz os icónicos ursos do festival desde os primeiros anos da Berlinale, na década de 1950. O desenho baseia-se num urso de pé criado em 1932 pela escultora Renée Sintenis, inspirado no símbolo heráldico de Berlim.

Apesar de pequenos aperfeiçoamentos ao longo das décadas, o processo de fundição pouco se alterou. Cada Urso terminado mede cerca de 20 centímetros de altura e pesa cerca de quatro quilogramas, peso frequentemente referido pelos galardoados quando erguem o troféu em palco.

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