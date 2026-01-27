Vídeo. Escócia: vikings desfilam pelas ruas no festival Up Helly Aa

Centenas de vikings, com capacetes com chifres e capas, encheram as ruas estreitas de Lerwick na noite de ontem, quando o festival do fogo Up Helly Aa, nas Ilhas Shetland, culminou.
A celebração da herança nórdica das ilhas, que durou todo o dia, terminou com quase mil mascarados a marcharem atrás de uma réplica de um navio viking, cada um com uma tocha acesa.
Multidões alinharam-se ao longo do percurso enquanto a Jarl Squad conduzia o cortejo até aos limites da cidade, onde a embarcação foi puxada para a posição e acesa em cerimónia.
Com a embarcação engolida pelas chamas e faíscas a subirem ao céu de inverno, os grupos dispersaram para salões comunitários em Lerwick, onde danças e cantares se prolongariam até às primeiras horas da manhã.