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Centenas de víquingues com capacetes com chifres e capas encheram as ruas estreitas de Lerwick, Reino Unido, 27 jan. 2026
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Vídeo. Escócia: vikings desfilam pelas ruas no festival Up Helly Aa

Últimas notícias:

Centenas de vikings em Lerwick celebraram o festival Up Helly Aa com um desfile de archotes, culminando na queima cerimonial de uma réplica de barco viking

Centenas de vikings, com capacetes com chifres e capas, encheram as ruas estreitas de Lerwick na noite de ontem, quando o festival do fogo Up Helly Aa, nas Ilhas Shetland, culminou.

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A celebração da herança nórdica das ilhas, que durou todo o dia, terminou com quase mil mascarados a marcharem atrás de uma réplica de um navio viking, cada um com uma tocha acesa.

Multidões alinharam-se ao longo do percurso enquanto a Jarl Squad conduzia o cortejo até aos limites da cidade, onde a embarcação foi puxada para a posição e acesa em cerimónia.

Com a embarcação engolida pelas chamas e faíscas a subirem ao céu de inverno, os grupos dispersaram para salões comunitários em Lerwick, onde danças e cantares se prolongariam até às primeiras horas da manhã.

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