Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Terra
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Snoop Dogg transporta Tocha Olímpica
No Comment

Vídeo. Itália: Snoop Dogg surpreende ao juntar-se à estafeta da tocha olímpica em Gallarate

Últimas notícias:

Snoop Dogg entusiasmou o público no norte de Itália, a 4 de fevereiro, ao juntar-se à passagem da chama olímpica em Gallarate, perto de Milão, correndo, a dançar e a acenar aos habitantes ao longo do percurso.

Os vídeos da sua corrida descontraída espalharam-se rapidamente nas redes sociais, entre piadas e aplausos. De branco, com o equipamento oficial, o rapper destacou-se da multidão e levou a chama da Via Pegoraro até à Piazza Libertà, acenando aos estudantes e ensaiando alguns passos de dança.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Já rosto familiar dos Jogos Olímpicos desde Paris 2024, Snoop regressa agora como membro da equipa olímpica da NBC para Milano Cortina 2026.

Escolhido como primeiro treinador honorário do Comité Olímpico e Paralímpico dos EUA para 2026, Snoop Dogg encontrou-se com atletas, entre eles o patinador artístico Ilia Malinin, que executou um salto mortal para trás em frente a si, antes de pegar na tocha e dar o seu toque inconfundível à preparação para os desportos de inverno.

A nossa escolha

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Mais sobre No Comment

O vídeo mais recente

PUBLICIDADE
Veja todos os artigos sobre nocomment Veja todos os artigos sobre europe-today Veja todos os artigos sobre the-ring Veja todos os artigos sobre the-cube Veja todos os artigos sobre europe-in-motion Veja todos os artigos sobre 12-minutes-with
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE