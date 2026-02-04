Vídeo. Itália: Snoop Dogg surpreende ao juntar-se à estafeta da tocha olímpica em Gallarate

Os vídeos da sua corrida descontraída espalharam-se rapidamente nas redes sociais, entre piadas e aplausos. De branco, com o equipamento oficial, o rapper destacou-se da multidão e levou a chama da Via Pegoraro até à Piazza Libertà, acenando aos estudantes e ensaiando alguns passos de dança.
Já rosto familiar dos Jogos Olímpicos desde Paris 2024, Snoop regressa agora como membro da equipa olímpica da NBC para Milano Cortina 2026.
Escolhido como primeiro treinador honorário do Comité Olímpico e Paralímpico dos EUA para 2026, Snoop Dogg encontrou-se com atletas, entre eles o patinador artístico Ilia Malinin, que executou um salto mortal para trás em frente a si, antes de pegar na tocha e dar o seu toque inconfundível à preparação para os desportos de inverno.