Vídeo. Eslovénia: mulheres mantêm viva arte pascal centenária das 'drsanke'

No sul da Eslovénia, mulheres juntam-se em torno de mesas para gravar desenhos delicados em ovos da Páscoa tingidos com cascas de cebola. A arte, conhecida como 'drsanke', está intimamente ligada à região de Bela Krajina.

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Com pequenas facas ou tesouras, as artesãs raspam os desenhos diretamente na casca. Motivos florais, animais e religiosos surgem em traços finos. Cada ovo demora cerca de uma hora a ficar pronto, transformando um objeto simples numa oferta pessoal e artesanal.

O processo exige paciência. Os ovos são cozidos durante pelo menos uma hora e depois guardados em local fresco, para que o interior seque com o tempo.

Uma leve camada de óleo ajuda a conservá-los durante anos. Para a experiente artesã Milena Staresinic, quase a completar 80 anos, a tradição guarda memórias e significado. Aprendeu-a com o pai, numa altura em que oferecer um ovo na Páscoa era uma forma discreta de mostrar carinho.

Oficinas em escolas da região ajudam agora a manter viva esta prática. As crianças aprendem a gravar sem desenhar primeiro, confiando no instinto e no sentido de equilíbrio.