Vídeo. Hungria: tradição pascal molha mulheres com água em Hollókő

Na aldeia húngara de Hollókő, os habitantes mantêm uma tradição pascal centenária em que os homens despejam baldes de água sobre as mulheres durante a Páscoa.
O ritual, que se acredita ter raízes em práticas de purificação e renovação da primavera, esteve historicamente ligado a costumes de casamento e tradições de batismo.
As imagens mostram homens em trajes tradicionais a perseguirem e a encharcarem mulheres, que participam na celebração apesar de ficarem completamente molhadas.
Os habitantes afirmam que o evento não existe apenas para turistas, sendo uma parte importante da sua identidade cultural. Todos os anos, milhares de visitantes deslocam-se à aldeia, classificada pela UNESCO, para testemunhar este costume único.