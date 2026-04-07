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Rapazes e raparigas trajando roupa tradicional participam no festival popular da Páscoa na aldeia de Holloko, Património Mundial da UNESCO, no nordeste da Hungria
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Vídeo. Hungria: tradição pascal molha mulheres com água em Hollókő

Últimas notícias:

Mantém-se numa aldeia húngara uma tradição pascal com séculos: homens lançam água sobre mulheres num ritual ligado ao folclore e à primavera.

Na aldeia húngara de Hollókő, os habitantes mantêm uma tradição pascal centenária em que os homens despejam baldes de água sobre as mulheres durante a Páscoa.

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O ritual, que se acredita ter raízes em práticas de purificação e renovação da primavera, esteve historicamente ligado a costumes de casamento e tradições de batismo.

As imagens mostram homens em trajes tradicionais a perseguirem e a encharcarem mulheres, que participam na celebração apesar de ficarem completamente molhadas.

Os habitantes afirmam que o evento não existe apenas para turistas, sendo uma parte importante da sua identidade cultural. Todos os anos, milhares de visitantes deslocam-se à aldeia, classificada pela UNESCO, para testemunhar este costume único.

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