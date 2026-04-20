Vídeo. Berck-sur-Mer enche o céu de papagaios no 39.º festival internacional

Arrancou em Berck-sur-Mer a 39.ª edição do Festival Internacional de Papagaios de Papel, que está a atrair praticantes e espectadores à ventosa costa.
Agendado de 18 a 26 de abril, o evento de uma semana reúne centenas de participantes de todo o mundo.
As criações de grande dimensão e os papagaios de alta precisão enchem diariamente o céu, transformando a praia num espetáculo em movimento.
Entre os pontos altos está a Taça do Mundo de Papagaios de Papel, em que onze equipas competem em apresentações a solo, em duo e em grupo. Os juízes avaliam o controlo, a sincronização e o design, enquanto os pilotos tiram partido do vento costeiro.
Os organizadores antecipam uma forte afluência, depois do recorde de 800 mil visitantes em 2022, com o acesso gratuito a ajudar a manter o festival aberto a todos.