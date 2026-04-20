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Papagaios de papel voam no céu durante o Festival Internacional de Papagaios de Papel em Berck, no norte de França, sábado, 18 de abril de 2026
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Vídeo. Berck-sur-Mer enche o céu de papagaios no 39.º festival internacional

Últimas notícias:

O 39.º Festival Internacional de Papagaios de Papel em Berck-sur-Mer enche o céu com criações gigantes e acolhe a Taça do Mundo, atraindo multidões internacionais.

Arrancou em Berck-sur-Mer a 39.ª edição do Festival Internacional de Papagaios de Papel, que está a atrair praticantes e espectadores à ventosa costa.

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Agendado de 18 a 26 de abril, o evento de uma semana reúne centenas de participantes de todo o mundo.

As criações de grande dimensão e os papagaios de alta precisão enchem diariamente o céu, transformando a praia num espetáculo em movimento.

Entre os pontos altos está a Taça do Mundo de Papagaios de Papel, em que onze equipas competem em apresentações a solo, em duo e em grupo. Os juízes avaliam o controlo, a sincronização e o design, enquanto os pilotos tiram partido do vento costeiro.

Os organizadores antecipam uma forte afluência, depois do recorde de 800 mil visitantes em 2022, com o acesso gratuito a ajudar a manter o festival aberto a todos.

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