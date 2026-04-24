Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Terra
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
R1 fala com visitantes
No Comment

Vídeo. Itália testa guia robótico R1 no histórico Palazzo Madama, em Turim

Últimas notícias:

Itália testa o robô-guia R1 no Palazzo Madama, em Turim, para reduzir a lotação e melhorar o acesso, explicando aos visitantes obras com séculos de história

Conhecido como R1, o robô desloca-se sobre rodas a até 1,5 metros por segundo e explica as peças em exposição recorrendo a inteligência artificial integrada, ajudando os visitantes a percorrer os corredores estreitos do edifício histórico.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

O projeto, financiado em 4 milhões de euros pela União Europeia através do programa Europa Digital e por parceiros como a Universidade de Génova e a Robert Bosch GmbH, decorre há cerca de seis semanas, desde o fim de março. Engenheiros explicam que o robô utiliza sensores e câmaras para evitar obstáculos e ajustar o percurso em tempo real, podendo voltar a orientar-se, se necessário, ao remapear o ambiente.

Responsáveis do museu afirmam que o robô foi concebido para apoiar a equipa e não para a substituir, sobretudo nas alturas de maior afluência, quando o número de visitantes pode aumentar cerca de 30%. As primeiras reações apontam para um forte interesse do público, com mais de 80% dos utilizadores a relatarem interações positivas, embora alguns visitantes continuem sem saber bem como relacionar-se com a máquina e mantenham a preferência por guias humanos para explicações mais detalhadas.

A nossa escolha

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Mais sobre No Comment

O vídeo mais recente

PUBLICIDADE
Veja todos os artigos sobre nocomment Veja todos os artigos sobre europe-today Veja todos os artigos sobre the-ring Veja todos os artigos sobre the-cube Veja todos os artigos sobre europe-in-motion Veja todos os artigos sobre 12-minutes-with
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE