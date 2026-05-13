Vídeo. China: Unitree revela robô humanoide que se converte em cockpit

A Unitree Society revelou o GD01, tripulado e transformável que transporta uma pessoa num cockpit próprio e alterna entre modos de locomoção bípede e quadrúpede, consoante o terreno.
Imagens divulgadas pela empresa mostram o fundador, Wang Xingxing, a entrar no cockpit do robô antes de a máquina começar a andar, se transformar e realizar demonstrações de movimento.
O exoesqueleto robótico tripulado consegue passar de uma forma humanoide para um modo de marcha quadrúpede. A Unitree afirmou que o GD01 é a sua primeira plataforma robótica transformável tripulada.