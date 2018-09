Joias de sonho da Bulgari expostas no Kremlin

O museu do Kremlin, em Moscovo, tem agora uma exposição que vai maravilhar, mas também causar inveja em muitos visitantes, sobretudo nelas. São 400 jóias criadas pela casa de luxo italiana Bulgari.

Peças de valor incalculável, muitas delas pertenceram a princesas ou estrelas de cinema, como o anel de noivado que Richard Burton ofereceu a Elizabeth Taylor: "Quando Elisabeth Taylor ofereceu o anel a um leilão a favor dos doentes com SIDA, disse: Usem-no com amor. Ela adorava jóias, mas não as possuía. Tinha uma filosofia muito particular, dizia que o brilho é algo que não se pode possuir", explica a curadora da exposição, Larisa Peshekhontseva.

A exposição chama-se "Tributo à feminilidade, joias romanas de exceção" e pode ser vista até janeiro do próximo ano.