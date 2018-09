Ativista palestiniana Ahed Tamimi está na Europa

Em Grenoble, Ahed Tamimi foi recebida por 800 pessoas como uma heroína. Acompanhada pela família falou sobre as condições de detenção e apelou ao fim da colonização israelita. Segundo o especialista em questões do Médio Oriente, Willy Beauvallet, o percurso desta adolescente inspira uma nova geração de ativistas.

"Paradoxalmente, o extremismo do governo de Netayahu e o fato do governo americano ter eliminado as ambiguidades em relação a este conflito oferece uma nova oportunidade, uma nova perspetiva de mobilização, o investimento numa nova forma não violenta, que vai ser transmitida a gerações que se comprometeram com as questões das últimas duas décadas."

Ahed Tamimi vai continuar a sua jornada que passa pela Bélgica, Grécia, Espanha, Argélia e Tunísia. Depois vai voltar a Nabi Saleh, a sua aldeia natal, ocupada por Israel há 50 anos.