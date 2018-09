Centenas de pessoas terão morrido numa tragédia no lago vitória

Tamanho do texto

Uma tragédia de dimensões ainda por apurar nas águas do lago vitória na Tanzânia. Pelo menos 42 pessoas perderam a vida afogadas quando o ferry em que seguiam se virou na quinta-feira mas as autoridades temem que o número de vítimas possa ultrapassar os duzentos já que na embarcação seguiam mais de 300 passageiros.

Na verdade, os responsáveis pela gestão do ferry não sabem quantas pessoas estavam a bordo, já que o funcionário que vendia os bilhetes também se afogou.

As equipas de busca e salvamento tiveram que interromper as buscas ao cair da noite.

O acidente aconteceu a uma curta distância das docas do distrito de Ukerewe no norte do país.

As circunstâncias ainda estão por apurar. A empresa TEMESA , gestora dos ferries, anunciou que o navio tinha sido submetido a reparações há poucos meses, em particular nos dois motores.

Os acidentes no lago vitória não são raros. Em 1995 um naufrágio também matou 500 pessoas, em 2011, morreram 145.

Os ferries na região têm uma fraca manutenção e circulam sobrelotados.