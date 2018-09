Discurso de Trump vai marcar assembleia da ONU

Esta semana começa o debate e os discursos da Assembleia Geral das Nações Unidas, que reúne o número recorde de mais de 140 presidentes e centenas de ministros.

Do lado da União Europeia, o discurso será de defesa das parcerias e do trabalho conjunto. João Vale de Almeida, Embaixador da UE nas Nações Unidas, defende novas regras para fortalecer o multilateralismo.

As crises mundiais, as tensões no Médio Oriente, as guerras na Síria e no Iémen e a política na Coreia do Norte são alguns dos temas fortes do encontro em Washington

Um dos discursos mais aguardados será o do presidente dos Estados unido, na próxima terça-feira.

Sobre o discurso, a Embaixadora norte-americana na ONU afirmou que Trump vai sublinhar que os Estados Unidos “são generosos com todos os que querem trabalhar e cooperar mas não com os que dizem que detestam a América”.

Em debate estará também a questão dos direitos dos migrantes. Esta é um dos temas prioritários de Maria Fernanda Espinosa, a nova presidente da Assembleia Geral,

Marcelo rebelo de Sousa discursa na próxima quarta-feira.