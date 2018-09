A escola "possível" nos territórios rebeldes da Síria

Tamanho do texto

É a sala de aulas possível nos territórios ocupados por rebeldes no Noroeste da Síria.

Na província de Aleppo, uma casa abandonada transformou-se numa escola. Quatro professores, incluindo uma mulher, ensinam uma centena de crianças com idades entre 6 e 12 anos.

Abdul Al-Hanash tem 11 anos e vive na região de Ghouta Oriental

“Viemos aqui para a aldeia de Mohandiseen, no campo de Aleppo. O professor está a ensinar-nos agora. Não há sala de aula, não há cadeiras, não há nada... Sentamo-nos no chão”.

Na maioria, professores e alunos são deslocados que fugiram da guerra em outras partes do país.

Mohamed é um dos professores da escola.

"Esta escola é evitada por todas as organizações por causa da sua proximidade com áreas de conflito. Há sempre medo dos bombardeamentos e do que possa acontecer”.

A escola improvisada fica às portas de Idlib, o principal reduto dos rebeldes da Síria.