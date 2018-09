Fundadores da Instagram demitiram-se

Tamanho do texto

Mike Krieger e Kevin Systrom, os dois fundadores da aplicação Instagram, demitiram-se. Não há explicações, mas alguma imprensa americana fala dos desentendimentos com o Facebook, que comprou a aplicação em 2012.

Systrom assina um comunicado onde diz: "Eu e o Mike estamos reconhecidos pelos últimos oito anos na Instagram e seis no Facebook . Crescemo de 13 para mais de um milhar de pessoas com delegações pelo mundo inteiro,(..) com mil milhões de utilizadores (...) Estamos prontos para um novo capítulo, vamos tirar algum tempo para explorarmos a nossa curiosidade e criatividade, contruir novas coisas, perceber o que nos inspira... (...)"

No último ano e meio, o Facebook, que atravessa há alguns meses a mais grave crise da sua história, acusado de servir de plataforma de manipulação política, tinha perdido os dois fundadores da WhatsApp, que sairam em desacordo com a política de confidencialidade dos dados e comercialização dos serviços.