Refugiados moçambicanos regressam a casa

Chegou a hora do adeus, no Malawi. Centenas de refugiados moçambicanos preparam-se para regressar a casa, depois de anos a fugir aos conflitos da terra natal. No campo de refugiados de Luwani vivem 3 mil. Agradecem ao país que os acolheu, mas depois de 16 anos de guerra civil, querem voltar às origens. Um conceito que para alguns se mistura em memórias atribuladas com a imagem de um país que não os viu nascer.