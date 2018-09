Detidos suspeitos de preparar "ataque de grande escala" na Holanda

De acordo com um comunicado do Ministério Público, as detenções desta quinta-feira foram efetuadas por polícias "fortemente armados" nas cidades de Arnhem, a cerca de cem quilómetros de Amesterdão, e Weert, no sul do país, perto das fronteiras com a Bélgica e a Alemanha.

Trata-se do ponto alto de uma investigação que decorreu nos últimos meses, e que continua em curso, por iniciativa dos serviços secretos.

Os procuradores referem que os suspeitos pretendiam levar o ataque a cabo durante um evento com coletes-bomba e armas de fogo, planeando detonar um carro-bomba em outro local. Acreditam que os planos foram "frustrados."