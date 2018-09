Kremlin recusa especular sobre caso Skripal

Tamanho do texto

O porta-voz do presidente da Federação Russa, Dmitry Peskov, adiantou esta sexta-feira que o Kremlin não vai especular sobre a alegada semelhança entre um suspeito no caso Skripal e um militar russo.

"Esta situação requer dados oficiais. É impossível e extremamente difícil discutir esta questão nos meios de comunicação", disse o porta-voz.

Peskov adiantou continuar a aguardar por provas concretas da investigação a cargo das autoridades britânicas.

No centro da controvérsia está Ruslan Boshirov, identificado pelo 'site' de jornalismo de investigação Bellingcat como tratando-se do Coronel Anatoly Chepiga.

No entanto, na localidade de Berezovka, local de nascimento deste suspeito, as opiniões diferem. Há quem reconheça que se trata da mesma pessoa; outros negam as semelhanças.

Alexander Borzhko, comandante de Chepiga na academia militar entre 1996 e 2001 confirmou que se trata de um militar russo condecorado mas que este não obteve formação para operações de inteligência.

O militar contudo nega as semelhanças e afirma que Anatoly Chepiga e Ruslan Boshirov não são a mesma pessoa.