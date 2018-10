Caso Skripal: Jeremy Hunt deixa avisos ao Kremlin

Com as últimas revelações do caso Skripal a deitarem por terra as teses russas, as autoridades britânicas lançam avisos a Putin. O ministro britânico dos Negócios Estrangeiros, Jeremy Hunt, disse na convenção dos Conservadores: "A Grã- Bretanha tem uma simples mensagem para o Kremlin: se tentarem intimidar este país, se usarem armas químicas, se não respeitarem as regras internacioais, então o preço a pagar será muito alto".