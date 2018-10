Detido o "autarca dos refugiados" em Riace

Tamanho do texto

Domenico Lucano, o presidente da câmara de Riace, na Calábria, em Itália, está em prisão domiciliária, acusado de favorecimento da imigração clandestina e de atividades ilegais relacionadas com os serviços de recolha de resíduos urbanos.

A detenção foi ordenada na sequência de uma investigação iniciada com base em rumores de que Lucano teria recebido luvas do ministério do Interior e da Perfeitura de Reggio Calabra para receber os refugiados.

Segundo a imprensa local são inúmeras as acusações que pesam sobre Lucano. Mas o caso está a gerar polémica, a nível nacional já que o município de Riace era visto na Europa como um exemplo de modelo de acolhimento e o presidente tinha sido mesmo premiado internacionalmente.

Alguma imprensa dá a entender que as relações tensas entre o autarca e o ministro Matteo Salvini. não serão alheias ao espoletar da investigação desencadeada contra o autarca.

Salvini publicou um tweet algo irónico a seguir ao anúncio da detenção de Domenico Lucano.

O jornalista e escritor italiano, Gad Lerner, escreve num tweet que se trata de "um estalo na cara de quem cumpre o dever do acolhimento".