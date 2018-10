Dúvidas sobre futuro de Mourinho 'aquecem' jogo com o Valência

José Mourinho é o homem no centro das atenções nesta segunda jornada da Liga dos Campeões de futebol. Depois de três jogos sem ganhar em Inglaterra, crescem as dúvidas em torno do futuro do técnico português no comando do Manchester United e a imprensa inglesa aponta o jogo desta terça-feira do grupo H com o Valência como potencialmente decisivo.

"Sabemos que a situação não é a melhor, mas o que posso dizer é que estamos a fazer de tudo para obtermos melhores resultados", afirmou José Mourinho, na conferência de imprensa de antecipação do embate com o conjunto ‘ché’.

A tensão com o médio Paul Pogba, a quem retirou recentemente a braçadeira de capitão dos 'red devils', tem feito correr muita tinta e Mourinho admitiu durante a antevisão que nem todos se preocupam da mesma forma com os resultados da equipa.

"Por vezes, o que se vê não é realmente o que se passa no interior. Vejo pessoas tristes, vejo pessoas que não parecem que perderam o jogo e vejo outros indiferentes. Penso que alguns preocupam-se mais do que outros", declarou, sem querer identificar a quem se referia.

Na terça-feira, a partir das 20:00, o Manchester United defronta os espanhóis do Valência, que ainda não pontuaram, enquanto os italianos da Juventus recebem os suíços do Young Boys.

Benfica e o travão às derrotas europeias

Também hoje entra em ação o Benfica, com a visita aos gregos do AEK Atenas, em jogo do grupo E. Os vicecampeões portugueses saíram derrotados pelo Bayern Munique na estreia nesta Champions.

Agora, o foco está concentrado numa vitória que possa relançar o clube na discussão pelo apuramento para os oitavos de final, mas também evitar a nona derrota seguida em jogos da 'liga milionária', num ciclo que se iniciou na época 2016/17 e que atravessou toda a campanha de 2017/18.

"Independentemente de cada jogo e adversário, a nossa ambição é lutar internamente para ganhar. É para aí que a nossa energia está canalizada”, disse Rui Vitória na conferência de imprensa realizada em solo helénico.

O encontro entre AEK Atenas e Benfica está marcado para as 20:00 (hora portuguesa) e será arbitrado pelo israelita Orel Grinfeld.

Programa do primeiro dia da 2ª jornada:

No programa deste primeiro dia, o grupo H, de Manchester United e Valência, fica completo com o Juventus-Young Boys, onde Ronaldo é ausência certa por castigo.

Já no grupo dos encarnados, o calendário preenche-se com a receção do Bayern aos holandeses do Ajax, após ambos terem vencido o primeiro desafio.

No grupo F, o Manchester City de Bernardo Silva visita o Hoffenheim, enquanto o Lyon, do internacional português Anthony Lopes, recebe o Shakhtar Donetsk, comandado pelo treinador Paulo Fonseca.

Por fim, o agrupamento G conta com a visita do campeão europeu Real Madrid ao reduto do CSKA Moscovo e a receção da Roma ao Viktoria Plzen.