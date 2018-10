Theresa May quer o apoio dos conservadores

Tamanho do texto

Numa altura conturbada das negociações sobre o brexit, Theresa May procura o apoio do Partido Conservador. Apoio esse que foi colocado em causa pelo deputado James Duddridge que apresentou demissão, afirmando que a primeira-ministra não é a pessoa certa para liderar o partido e o Reino Unido.

A análise do correspondente da euronews, Vincent McAvinney, no congresso dos Tories:

"Theresa May deixará esta conferência esperando ter feito o necessário para conseguir apoiantes, pois assim que a assembleia retomar a sessão, ela está sujeita ao processo pelo qual as pessoas podem submeter moções de censura e ela pode ter um desafio de liderança.

Anteriormente, foi apresentada uma pelo deputado James Duddridge. Veremos se aparecem mais - se foi um esforço coordenado. Mas agora, Theresa May deixou esta conferência com seu discurso, aparentemente, a ser bem recebido no salão."