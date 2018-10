Partido "pró-russo" lidera sondagens na Letónia

Tamanho do texto

O partido social-democrata Harmonia lidera as sondagens das eleições legislativas na Letónia.

Em 2014, este partido considerado pró-russia venceu as eleições mas não participou no governo, que integrou formações nacionalistas e de centro-direita.

Segundo as sondagens, depois dos sociais-democratas do Harmonia segue a União dos Verdes e Agricultores, partido do primeiro-ministro e da ministra das finanças.

A antiga república soviética tem dois milhões de habitantes.

Integra a União Europeia e a NATO desde 2004.