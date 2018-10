Eleições2018: Haddad (29%) e Bolsonaro (46%) em duelo a 28 de outubro

Jair Bolsonaro (PSL) apela aos apoiantes, através de um "Facebook Live", para não esmorecerem e pede crença, prometendo reduzir a dimensão do Estado para combater a corrupção, que relaciona ao PT, um rival com muito dinheiro, sublinhou. O candidato pede mobilização dos apoiantes até 28 de outubro;

Fernando Haddad (PT) agradece "liderança do presidente Lula", assume-se "honrado" pelos votos recebidos e diz ser "preciso saber aproveitar a oportunidade do segundo turno". "É preciso unir os democratas", afirma o candidata "petista."

Ciro Gomes (PDT) já assumiu a derrota clara e garantiu que "jamais" irá "apoiar o fascismo", deixando implícito o eventual apoio a Fernando Haddad no segundo turno, a ser decidido numa reunio do respetivo partido;

Marina Silva (REDE) promete ser oposição seja qual for o novo Presidente do Brasil e independentemente da posição que vier a assumir na segunda volta;

Cerca de 40 mil brasileiros residentes em Portugal estavam aptos a votar nas eleições gerais do Brasil -- mais 10 mil recenseados do que em 2014, de acordo com a Embaixada do Brasil em Portugal;