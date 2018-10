Estilista Barbaros Sansal exila-se em Bruxelas

Tamanho do texto

Barbaros Sansal é um estilista famoso na Turquia, mas diz que não pode continuar mais no país.

Vai mudar-se para Bruxelas depois de, no ano passado, ter sido espancado por uma multidão quando chegou de avião a Istambul e ter passado 56 days detido, em isolamento.

Tudo porque publicou um vídeo nas redes sociais a criticar o governo turco.

Sansal diz que tem sido muito atacado "pelos media pró-governo e insultado por essa impressa e nas redes sociais. Recebo insultos e ameaças a toda hora. Sempre que vou fazer queixa desses crimes, na Turquia, nunca acontece nada."

A vinda do estilista, de 61 anos, está a dividir a comunidade turca em Bruxelas. Uns consideram-no um traidor do país e lembram que disse no vídeo "Afoga-te na tua porcaria Turquia".

Outros dizem que o que aconteceu a Sansal "foi uma mensagem para a grande maioria da sociedade turca".

Desde o golpe de estado falhado, em 2016, muitos jornalistas e académicos foram presos, acusados de traição ao país.