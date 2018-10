Cristiano Ronaldo ausente em duelo contra a Polónia

Tamanho do texto

Ausente mas sempre presente, Cristiano Ronaldo é o homem de que se fala na contagem decrescente para o confronto desta quinta-feira em que Portugal mede forças com a Polónia para a Liga das Nações.

O internacional português está fora da lista de convocados que inclui, entre outros, Beto, Pepe, Rúben Dias, Renato Sanches e Éder.

"Ele [Cristiano Ronaldo] continua totalmente focado no sentido de estar pelo seu país e de jogar pelo seu país. Nada antevejo em contrário. Bem pelo contrário. O melhor do mundo é o melhor do mundo. Não vamos continuar a insistir num tema que eu percebo mas amanhã [Cristiano Ronaldo] não está. Temos de nos centrar na equipa que está, nos jogadores que tenho à minha disposição. Confio neles, que podem dar uma grande resposta", sublinhou o selecionador Fernando Santos em conferência de imprensa.

Cristiano Ronaldo está na mira da imprensa internacional depois de ser acusado de violação por uma norte-americana. O caso remonta a 2009 e terá, alegadamente, acontecido em Las Vegas.

Portugal defronta a Polónia em Chorzow, na segunda jornada do Grupo 3 da Liga das Nações A, visitando três dias depois a Escócia, para um encontro particular.