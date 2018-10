Escândalo de corrupção no futebol belga

O futebol belga está a ser abalado por um escândalo de corrupção. A polícia fez dezenas de detenções 57 buscas em vários locais, não só da Bélgica, como de outros países europeus. O caso ameaça explodir nas mãos de alguns dos maiores clubes do país, como o Anderlecht, o Brugge, o Ghent e o Genk.

Entre as pessoas que estão a ser investigadas, neste caso de alegados jogos combinados, estão árbitros, agentes, um antigo advogado, ourives e jornalistas. Segundo a comunicação social belga, o treinador do Brugge, Ivan Leko, e um antigo dirigente do Anderlecht estão também a ser interrogados. Leko não assistiu ao último treino do clube.