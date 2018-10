Tamanho do texto

Onze pessoas, que se pensa fossem migrantes, morreram quando o veículo onde circulavam colidiu, de frente, com um camião e se incendiou. O incidente ocorreu perto da cidade de Kavala, na Grécia.

Os 11 indivíduos viajavam numa carrinha, na madrugada de sábado quando se deu a colisão. O motorista do pesado conseguiu escapar, os ocupantes do outro veículo terão ficado presos e morreram no incêndio. A informação é avançada pela polícia local.