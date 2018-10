JO da Juventude: Portugal supera-se na competição

Tamanho do texto

Chegaram a Lisboa, este domingo, as jovens estrelas portuguesas que participaram nos Jogos Olímpicos da Juventude. Portugal teve a sua melhor participação de sempre, levou para casa cinco medalhas - duas de ouro e três de prata - numa competição que decorreu em Buenos Aires, a capital da Argentina.

Os primeiros lugares no pódio foram arrebatados pelo triatleta Alexandre Montez na estafeta mista de Triatlo, que arrecadou também a prata na prova individual da modalidade, e pela equipa feminina de futsal. Andreia Gonçalves, conhecida por 'Fifó', foi a melhor marcadora do torneio, com 21 golos, incluindo os quatro da final.