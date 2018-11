Mais de 200 valas comuns descobertas no Iraque

Ravina Shamdasani, porta-voz do gabinete da ONU para os Direitos Humanos, explicou que ainda não é possível saber o número exato de pessoas que estão nestas valas. Sabe-se, para já, que em Mossul a vala mais pequena, encontrada na região oeste continha oito corpos, e que a maior, encontrada na região sul da cidade, pode conter milhares.

No Iraque, cerca de trinta e três mil civis foram mortos pelo Estado Islâmico, principalmente nas regiões norte e oeste do país, perto da fronteira com a Síria. Segundo a ONU, as mortes foram o resultado de uma campanha sistemática de violência, "que pode equivaler a crimes de guerra, crimes contra a humanidade e genocídio".