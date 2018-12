Caças russos aterram na Crimeia

Tamanho do texto

A chegada dos aviões acontece numa altura de particular tensão entre Rússia e Ucrânia.

No final de novembro, Moscovo capturou no Mar de Azov três navios da marinha ucraniana e deteve as tripulações. Na última semana, a Ucrânia anunciou que vai enviar novamente navios de guerra para a mesma região. A Rússia já acusou a Ucrânia de provocação.

Esta sexta-feira, o ministro britânico da Defesa fez uma visita surpresa à cidade portuária de Odessa. Gavin Williamson encontrou-se com o ministro da Defesa ucraniano e afirmou que o Mar Negro não pertence à Rússia. Disse ainda que o Reino Unido enviou para a região um navio da Marinha Real para mostrar que Kiev não está sozinho.