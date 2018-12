Atentado no Afeganistão faz 43 mortos

Tamanho do texto

Subiu para 43 o número de mortos no ataque desta segunda-feira no Afeganistão. Há ainda 10 feridos, segundo o último balanço do Ministério da Saúde afegão.

Entre as vítimas mortais, estão 25 funcionários do Ministério dos Mártires e Deficientes, o alvo do ataque, um dos mais mortíferos deste ano em Cabul.

O ataque durou mais de sete horas. Começou com a explosão de um carro armadilhado em frente ao ministério. De seguida, vários atacantes armados entraram no edifício onde estavam 300 pessoas. Três dos atacantes foram mortos no local.

A saudação por parte de um dos comandantes afegãos à retirada das tropas norte-americanas de território sírio poderá estar na origem do atentado.

Nem a Casa Branca nem o governo afegão adiantaram mais detalhes em relação à motivação dos terroristas.