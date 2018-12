Os efeitos da paralisação parcial do governo dos EUA

Os efeitos cumulativos da paralisação parcial do governo dos EUA afetam cada vez mais o dia-a-dia no país.

Sem proposta de orçamento aprovada, mantém-se o impasse entre Donald Trump e o Congresso por causa do financiamento para a construção de um muro na fronteira do país com o México. No que depender do Presidente dos EUA só terminará com uma definição sobre o assunto, custe o que custar.

Esta quinta-feira, o Senado reúne-se para debater o impasse.

O clima de incerteza afeta muitos funcionários federais. Cerca de 420 mil pessoas, consideradas essenciais, trabalham sem receber. Outras 380 mil foram dispensadas.

Este é o terceiro "shutdown" do ano.

Em alguns locais da Califórnia também se sentem os efeitos da paralisação. Partes da área de recreação natural da Golden Gate Bridge estão encerradas o que enfureceu muitos turistas.