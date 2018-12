Reconstruções 3D de crimes em Itália

Tamanho do texto

"Estamos um passo à frente, em comparação com outros países europeus. Na verdade, não só somos agora capazes de aplicar técnicas de realidade virtual para reconstruir uma cena de crime como também podemos dar movimento a todos os elementos que aí se encontram. O que vimos em outros países europeus é que, fundamentalmente, reconstroem partes de cenas mas apenas com imagens bidimensionais, com figuras estáticas, sem movimento. É como a diferença entre um vídeo e uma fotografia. Nós estamos a fazer um filme interativo enquanto outros continuam a tirar fotografias", sublinhou Gianpaolo Zambonini, da polícia científica italiana.

O ministro italiano do Interior esteve na cerimónia de apresentação. Matteo Salvini vestiu a pele de "investigador" e testou o sistema diante das câmaras dos meios de comunicação social presentes.