Liam Fox admite que o 'Brexit' pode não acontecer

Caso a Câmara dos Comuns não aprove o acordo com Bruxelas para a saída do Reino Unido da União Europeia, há 50% de probabilidades do 'Brexit' não chegar a acontecer. Uma afirmação que ganha relevância por ter sido proferida por Liam Fox, ministro do Comércio Internacional no executivo de Theresa May e um fervoroso defensor da saída.