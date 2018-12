Manbij vive tranquilamente... por enquanto

A decisão de retirar as tropas norte-americanas da Síria promete mudar por completo o dia-a-dia em Manbij, no entanto, para os locais a vida segue normalmente. Afinal de contas, a cidade já mudou por várias vezes de mãos. Já foi controlada pelo regime sírio, pelo grupo Estado Islâmico e estão atualmente no comando as milícias curdas que eram apoiadas por Washington. Agora sentem a ameaça da Turquia, cuja fronteira está a apenas 30 quilómetros.