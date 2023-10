Turquia revelou ter atacado seis alvos afetos às YPG e ao PKK no norte da Síria, assegurando ter tomado precauções para não atingir civis

A Turquia atacou um centro de treino das forças armadas curdas na região de Al-Malikiyah, no norte da Síria, provocando a morte de pelo menos 20 pessoas e deixou meia centena de feridos, anunciou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos.

O número de mortos pode vir ainda a agravar-se, avisa a mesma fonte, porque muitos dos feridos terão ficado em estado grave.

O Ministério da Defesa da Turquia anunciou ter bombardeado, pelas 22 horas de domingo (hora local), seis locais afetos às forças de defesa curdas (YPG) e ao PKK, o grupo apelidado Partido dos Trabalhadores do Curdistão, considerado terrorista inclusive pela União Europeia.

Entre os alvos estaria pelo menos uma instalação petrolífera, que seria usada pelos "terroristas", especificou o ministério turco nas redes sociais.

"Durante esta operação, foram tomadas todas as precauções para evitar danos a civis inocentes, a elementos amigos, a bens históricos e culturais, e ao ambiente", assegurou o ministério no comunicado.

Os raides aéreos turcos começaram na quinta-feira e são vistos como uma resposta ao atentado terrorista, no início do mês, contra o ministério do Interior, reivindicado pelo PKK.