12 dias de "shutdown" e mantém-se o braço de ferro

Donald Trump e os líderes do Congresso terminaram a última reunião sem avanços para o fim da paralisação do governo. O Presidente dos Estados Unidos exige um financiamento de 5 mil milhões de dólares para a construção do muro na fronteira com México o que desencadeou o "shutdown".

"Pedimos ao presidente que apoiasse as leis que defendemos. Pedi a Donald Trump que me desse uma boa razão para continuar o shutdown dos oito departamentos, enquanto estamos a discutir as nossas diferenças relativamente à segurança interna e ele não me conseguiu dar uma boa resposta", disse o senador do estado de Nova Iorque.

Trump e os líderes do Congresso reúnem-se novamente na Casa Branca na sexta-feira para retomarem as conversações.