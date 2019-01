Jim Yong Kim bateu com a porta. Apesar de ainda ter mais três anos de mandato, o presidente do Banco Mundial anunciou que iria abandonar o cargo já no dia 1 de fevereiro. Nomeado durante a administração de Barack Obama, eram públicas as desavenças de Jim Yong Kim com Donald Trump. O presidente norte-americano terá agora uma palavra a dizer sobre quem lhe irá suceder, o cargo será ocupado de forma interina por Kristalina Georgieva.