Governo de Itália apoia coletes amarelos franceses

O apoio vem pela voz do ministro do Interior, Matteo Salvini, que disse numa conferência de imprensa: "Dou todo o apoio possível aos franceses que, de forma educada e respeitosa, dizem ao presidente deles - que não pensa no interesse do povo francês - que quanto mais depressa se for embora, melhor! Tendo dito isto, todos os episódios de violência são condenáveis, sem condições".