Pompeo quer eliminar presença iraniana na Síria

O secretário de estado norte-americano, Mike Pompeo, afirmou que os Estados Unidos não vão descansar enquanto não expulsarem todas as forças iranianas em solo sírio. Falando na capital egípcia, Cairo, Mike Pompeo, confirmou que as forças norte-americanas iriam sair do país.

"A decisão dos Estados Unidos, a decisão do presidente Trump de retirar as nossas forças já foi tomada. É isso que vamos fazer. Podemos retirar as nossas forças uniformizadas da Síria e continuar a nossa campanha vitoriosa graças à qual eliminámos 99% do califado na Síria e vamos continuar esse trabalho", disse Pompeo.

"Nós apoiamos os esforços de Israel para impedir o Irão de transformar a Síria no próximo Líbano. Não vamos interromper a nossa campanha para impedir a influência maléfica e quaisquer ações contra esta região. As nações do Médio Oriente não gozarão de segurança e estabilidade económica ou serão impedidas de realizar os sonhos dos seus povos se o regime revolucionário iraniano persistir na mesma via", acrescentou.

No discurso proferido no Cairo, Pompeo criticou ainda o antigo presidente norte-americano, Barack Obama, acusando-o de ter espalhado o caos no Médio Oriente e de ter dado espaço ao aumento da influência do Irão.