RD Congo: Tshisekedi eleito Presidente

Segundo a comissão eleitoral do país, o líder da oposição venceu as eleições de dezembro com 38,57% dos votos contra 34,8% do também candidato da oposição Martin Fayulu.

Mais distante, com menos de 24% dos votos, ficou o sucessor escolhido pelo ainda Presidente Joseph Kabila, o ex-ministro do Interior Emmanuel Ramazani Shadary.

O segundo classificado Martin Fayulu, que liderava as sondagens pré-eleitorais, já considerou o resultado uma fraude e apela aos observadores das eleições que digam a verdade sobre o que aconteceu nos vários locais de voto.

O Tribunal Constitucional congolês tem agora 10 dias para analisar os resultados eleitorais. A confirmarem-se, Felix Tshisekedi, de 55 anos, será o primeiro Presidente do país eleito democraticamente desde 1960.