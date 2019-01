Presidente do COJ clama inocência na eleição de Tóquio2020

Tamanho do texto

O presidente do Comité Olímpico do Japão (COJ), Tsunekazo Takeda, negou de viva voz a acusação de "corrupção ativa" de que está a ser alvo em França.

Numa declaração pública em Tóquio, sem direito a perguntas dos jornalistas, Takeda confirmou ter sido interrogado em Paris no início de dezembro, como avançou na semana passada o jornal Le Monde, e assumiu-se pronto para a luta jurídica que se avizinha.

"Vou cooperar totalmente com as autoridades francesas em relação a este caso sob investigação e vou fazer o meu melhor para provar a minha inocência nestas alegações", afirmou o presidente do COJ.

O caso surgiu pela primeira vez em público em 2016 quando as autoridades francesas revelaram estar a investigar dois pagamentos suspeitos feitos pelo comité olímpico japonês a uma empresa de Singapura, antes e depois da eleição em 2013 de Tóquio para organizar os Jogos Olímpicos de verão de 2020, à frente de Istambul (Turquia) e Madrid (Espanha).

Takeda confirmou ambos os pagamentos, explicou que serviram para pagar serviços contratualizados com a referida empresa, a Black Tidings, e garantiu que ambos foram legítimos.

O presidente do COJ referiu ainda que antes do interrogatório em França, no mês passado, já havia sido ouvido também por procuradores japoneses em 2017, a pedido das autoridades francesas, que lideram a investigação.

"Lamento imenso que esta situação em curso possa ter despejado água gria nos esforços daqueles que se dedicaram firmemente na preparação dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Tóquio 2020 e em qualquer movimento positivo a caminho dos jogos. É um facto incontestável que a equipa em quem confio, unido e apaixonado, trabalhou neste projeto e eu acredito piemente que foi por causa do apoio deles que conseguimos vencer com a nossa candidatura"., expressou Takeda perante os jornalistas.