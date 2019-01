Central nuclear espera verbas comunitárias para desmantelamento

Ignalina já não produz há quase 10 anos. A central nuclear lituana, construída à semelhança de Chernobyl, espera 780 milhões de euros da União Europeia para ser desmontada.

Dependente das verbas do orçamento plurianual comunitário, tem visto o apoio finaceiro adiado. Enquanto a Europa se preocupa com o Brexit e as contas do abandono do Reino Unido, a Lituânia diz que já não há tempo para mais negociações.