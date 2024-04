Agência Internacional de Energia Atómica diz que centrais nucleares iranianas não foram danificadas

De Euronews

"Atacar uma instalação nuclear é brincar com o fogo", alerta líder da Agência Internacional de Energia Atómica, após alegada ofensiva israelita contra Isfahan, cidade iraniana com uma central nuclear. Irão avisa que pode rever políticas nucleares se Israel continuar a ameaçar.

A Agência Internacional de Energia Atómica confirmou que Israel não danificou nenhuma instalação nuclear do Irão depois do alegado contra-ataque israelita desta sexta-feira contra território iraniano.

"Felizmente, pudemos confirmar esta manhã que, após estes ataques, não se registaram quaisquer danos nas instalações nucleares. Como sabem, existem muitas instalações nucleares na República Islâmica do Irão, nomeadamente em Isfahan", afirmou Rafael Grossi, chefe da Agência Internacional de Energia Atómica.

Grossi pediu "máxima contenção" e sublinhou que as instalações nucleares nunca devem ser alvos em conflitos militares.

"Atacar uma instalação nuclear, para além de ser proibido pelo direito internacional, é brincar com o fogo", alertou, em entrevista à estação de televisão britânica Sky News.

As preocupações surgiram depois de o Irão ter acionado os sistemas de defesa pelo ar para uma importante base aérea e uma instalação nuclear, em Isfahan, na madrugada de sexta-feira, perante a ameaça de drones.

Irão avisa que pode rever política nuclear

Ahmad Haqtalab, do Corpo de Guardas da Revolução Islâmica, advertiu que as políticas nucleares do Irão poderão ser revistas se Israel continuar a ameaçar atacar as suas instalações de energia nuclear.

Os meios de comunicação social iranianos informaram que os sistemas de defesa aérea foram ativados em várias províncias e que as instalações nucleares em Isfahan, no centro do Irão, estão seguras.

Entretanto, a imprensa estatal em Teerão parece minimizar o impacto da manobra israelita.

Os voos no Irão foram retomados esta sexta-feira sem restrições. A agência noticiosa estatal iraniana tinha noticiado a suspensão das ligações aéreas nas cidades de Teerão, Isfahan e Shiraz.

Uma multidão em Teerão gritou "morte a Israel" após os ataques com drones que Israel não reivindicou nem comentou.

Líderes mundiais pedem contenção

O aumento das tensões entre Israel e o Irão continua a gerar apreensão na comunidade internacional.

Os líderes políticos mundiais continuam a fazer apelos à calma à medida que a situação se torna mais hostil.

"Todos têm de assegurar, agora e num futuro próximo, que não haja uma nova escalada da guerra. E é isso que nós, enquanto República Federal da Alemanha, juntamente com os nossos amigos e aliados, com os Estados Unidos, com os outros Estados do G7, com os nossos colegas na Europa, defendemos claramente", declarou Olaf Scholz, chanceler alemão.

Scholz recusou-se a comentar diretamente os relatos de ataques israelitas a alvos no Irão.

O chefe de estado germânico falou apenas de "atividade militar renovada" durante a noite. As declarações foram produzidas durante uma conferência do seu Partido Social Democrata (SPD), de centro-esquerda, na ilha alemã de Norderney, no Mar do Norte.

A China afirma que se opõe a qualquer ação que possa aumentar ainda mais as tensões no Médio Oriente, declarou em Pequim um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

A China estava entre os 12 membros do Conselho de Segurança da ONU que votaram esta quinta-feira a favor do reconhecimento de um Estado palestiniano, uma medida vetada pelos Estados Unidos.

O Secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, deixou claro que os Estados Unidos "não estiveram envolvidos em quaisquer operações ofensivas", quando questionado sobre o ataque israelita desta sexta-feira ao Irão.

O canal de televisão americano NBC News avança, citando uma fonte familiarizada com o processo, que as autoridades israelitas notificaram Washington de que estava prevista uma resposta.