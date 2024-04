Sistemas de defesa antiaérea iranianos terão neutralizado ataque israelita

De Euronews

Foram relatadas explosões nos céus de Isfahan e Tabriz.

Os sistemas de defesa antiaérea iranianos terão neutralizado um ataque israelita contra uma base militar em Isfahan, no centro do Irão, uma cidade onde existe uma central nuclear.

O Irão garante que não houve mísseis disparados contra o país e que o ataque terá sido feito com drones que sobrevoaram a cidade e que poderão ter sido disparados a partir do interior do Irão. A garantia das autoridades iranianas é que os drones foram abatidos e o incidente não causou danos na central nuclear.

A Agência Internacional de Energia Atómica também confirmou que não foram provocados danos nas instalações nucleares do Irão. Numa publicação na rede social X, a agência diz continuar a acompanhar a situação de perto e apela à extrema contenção de todas as partes, sublinhando que "as instalações nucleares nunca devem ser alvo de conflitos militares".

Ao início da manhã desta sexta-feira, autoridades em Washington adiantaram que as forças israelitas estavam a levar a cabo operações militares contra o Irão, mas não descreveram o caráter ou a escala dessas operações.

Após relatos de explosões perto de Isfahan, os sistemas de defesa antiaérea foram ativados em várias províncias iranianas e a maioria dos voos comerciais no espaço aéreo iraniano foram cancelados. Testemunhas no terreno também relataram explosões no céu sobre Tabriz.