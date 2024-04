Mísseis israelitas atingem alvo no Irão

De Euronews com AP

Fontes norte-americanas indicam que Israel terá atacado um alvo numa cidade do Irão. Não foram atingidas instalações nucleares ou civis. As autoridades israelitas ainda não confirmaram o ataque.

PUBLICIDADE

O Irão afirmou que disparou baterias de defesa aérea na sexta-feira, tendo sido relatadas explosões perto de uma importante base aérea na cidade de Isfahan, informou a agência noticiosa estatal IRNA.

Não é claro se o país estava a ser atacado, mas as tensões continuam elevadas após o ataque sem precedentes de mísseis e drones do Irão contra Israel.

O exército israelita ainda não comentou sobre o sucedido. Entretanto, a Agência Internacional de Energia Atómica (IAEA) publicou na rede social X que não há registo de danos em localizações iranianas nucleares.

A IRNA adiantou que as defesas iranianas dispararam em várias províncias. A agência não explicou a razão que terá levado as baterias a disparar, embora testemunhas em toda a área tenham relatado que ouviram os sons dos disparos.

Israel prometeu responder ao ataque sem precedentes do Irão no fim de semana, deixando a região preparada para uma nova escalada após meses de combates em Gaza. Os aliados pediram a Israel que se abstivesse de dar qualquer resposta ao ataque, que poderia entrar numa espiral.

Na quinta-feira, os Estados Unidos vetaram uma resolução da ONU, amplamente apoiada, que teria aberto caminho para a adesão plena do Estado da Palestina às Nações Unidas. A votação no Conselho de Segurança, composto por 15 membros, teve 12 votos a favor, a oposição dos Estados Unidos e duas abstenções.

Por outro lado, os Estados Unidos e o Reino Unido anunciaram a imposição de uma nova série de sanções ao Irão. As medidas foram tomadas no momento em que os líderes da União Europeia, reunidos em Bruxelas, se comprometeram a reforçar as sanções contra o Irão, tendo em vista as entregas de drones e mísseis aos seus representantes em Gaza, no Iémen e no Líbano.

As sanções dos EUA visam indivíduos e entidades que produzem motores para drones e estão envolvidos na produção de aço. As últimas medidas britânicas visam várias organizações militares iranianas, indivíduos e entidades envolvidas nas indústrias de drones e mísseis balísticos do Irão.

O ataque iraniano de sábado marcou a primeira vez que Teerão lançou um ataque militar direto contra Israel. As autoridades israelitas afirmaram que o Irão lançou mais de 300 drones e mísseis, 99% dos quais foram interceptados pelas defesas aéreas em conjunto com os EUA, a Grã-Bretanha, a França e a Jordânia. O ataque teve lugar menos de duas semanas depois de um suposto ataque israelita na Síria ter matado dois generais iranianos num edifício do consulado iraniano em Damasco.

As tensões regionais aumentaram desde o início da última guerra entre Israel e o Hamas, a 7 de outubro, quando o Hamas e a Jihad Islâmica - dois grupos militantes apoiados pelo Irão - levaram a cabo um ataque transfronteiriço que matou 1200 pessoas em Israel e raptou outras 250. Israel respondeu com uma ofensiva em Gaza que causou uma devastação generalizada e matou mais de 33.900 pessoas, de acordo com as autoridades sanitárias locais.

*os nossos jornalistas estão a atualizar esta informação.