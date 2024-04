Um morto e oito feridos em ataque a base militar iraquiana

De Euronews

Uma base militar a 80 quilómetros de Bagdade foi atingida. Pelo menos uma pessoa foi morta e outras oito ficaram feridas. Israel não reivindicou a autoria do ataque, mas as forças iraquianas lançaram drones contra Eliat.

Mais um ataque na madrugada de sábado contra uma base militar em Kaw, a cerca de cinquenta quilómetros a sul de Bagdade, no Iraque. Segundo a agência noticiosa Shafaq, o ataque aéreo causou a morte de uma pessoa e outras oito ficaram feridas. As forças de segurança iraquianas e as milícias pró-iranianas estavam a operar na base.

Até à data, não se sabe quem foi o autor do ataque. Israel não fez qualquer declaração e o Comando Central dos EUA (Centcom) escreveu na rede social X que não tinha realizado qualquer operação contra o Iraque.

A Resistência Islâmica no Iraque anunciou no sábado de manhã que tinha lançado drones contra "um alvo vital" em Eliat, no sul de Israel, na fronteira Egipto-Jordânia. "O ataque é uma resposta à violação da soberania iraquiana pelo inimigo sionista", declarou.